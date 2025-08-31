Çin Ve Hindistan İşbirliği Yapmalı

ÇİN VE HİNDİSTAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Tianjin’de yaptığı görüşmede, Çin ile Hindistan’ın rakip değil, işbirliği içinde çalışan ortaklar olduğunu belirtti. İki ülkenin birbirleri için tehdit değil, kalkınma fırsatı sunduğunu ifade eden Xi, bu bağlamda 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde bir araya geldiklerini açıkladı. İki ülke ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümeyi sürdürebilmesi için bu genel doğrultuya bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK DANS

Xi Jinping, Çin ve Hindistan’ın iyi ilişkiler içinde olan komşular olarak birbirlerinin başarısına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda, “ejderha ile filin ortak dansının iki ülke için doğru tercih” olduğunu söyledi. Ayrıca, bu yılın, Çin-Hindistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften ele alması gerektiğinin altını çizdi.

STRATEJİK İLETİŞİM VE KARŞILIKLI GÜVEN

Çin Cumhurbaşkanı, karşılıklı güveni derinleştirmek, etkileşim ve kazan-kazan işbirliğini genişletmek, uyumlu bir yaşam sağlamak için her iki ülkenin endişelerini göz önünde bulundurarak ortak çıkarları korumak amacıyla çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Asya’daki bu iki komşu ülkenin sınır bölgelerinde barış ve huzuru sağlamak için birlikte çalışmalarının önemine vurgu yapan Xi, sınır sorunlarının iki ülke ilişkilerinin genelinin etkilenmesine neden olmaması gerektiğini ifade etti.