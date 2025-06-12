Çin Ve İspanya İşbirliğini Güçlendiriyor

GÖRÜŞME DETAYLARI

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, İspanya’nın başkenti Madrid’de Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Bu görüşme Çarşamba günü yapıldı ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için anlaşmaya varıldı. Han, son üç yıldır her yıl Çin’i ziyaret eden Sanchez’in, nisan ayında gerçekleştirdiği son ziyarette Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile detaylı görüşmeler yaptığını belirtti.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Han, iki tarafın karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme, serbest ticaret düzenini sürdürme ve uluslararası eşitliği ile adaleti koruma konusunda anlaştıklarını hatırlatarak bu durumun Çin-İspanya ilişkilerinin küresel istikrar ve refahı desteklemedeki önemini ön plana çıkardığını ifade etti. Ayrıca, mevcut uluslararası belirsizlikler ışığında Çin ile Avrupa’nın dayanışma ve işbirliğini artırmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu çabaların yalnızca iki taraf için değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de istikrar sağladığını vurguladı.

İSPANYA’NIN ROLÜ

Han, İspanya’nın Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek, bu ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini destekleyen bir rol oynamasını temenni etti. Sanchez ise tek taraflılık ve korumacılığın tüm ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini belirtti ve Çin’in çok taraflılığa olan bağlılığını büyük bir değer olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca, gümrük vergisi savaşlarının kazananı olmayacağını belirten Sanchez, İspanya ve Avrupa Birliği’nin, tek taraflılık karşısında uluslararası ticaret düzenini korumak ve çok taraflılığı desteklemek için Çin ile işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

YATIRIM ÇAĞRISI

Sanchez, İspanya’nın tek Çin politikasına bağlı kaldığını ve daha fazla Çinli işletmenin İspanya’ya yatırım yapmalarını da memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi. Avrupa-Çin ilişkilerinin gelişiminde aktif bir rol oynamaya da istekli olduklarını vurguladı.