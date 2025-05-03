Çin Ve İspanya Ortaklığı Yenileniyor

ÇİN VE İSPANYA ARASINDAKİ ORTAKLIK ANLAŞMASI

İspanya’nın Otomotiv Satıcıları Dernekleri Federasyonu (FACONAUTO) Başkanı Marta Blazquez, Çin ve İspanya’nın iki büyük otomobil satıcıları birliği arasındaki ortaklık anlaşmasının yenilenmesinin, ikili ilişkiler açısından “özel” bir dönemde gerçekleştiğini aktarıyor. Blazquez, yaptığı açıklamada, FACONAUTO ile Çin Otomobil Satıcıları Derneği (CADA) arasında bir yıl önce Beijing’de duyurulan işbirliğinin devamı konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu belirtiyor. Yenilenen bu anlaşma, 23 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen uluslararası Shanghai Oto Fuarı sırasında imzalandı.

İSPANYA’NIN STRATEJİK ROLÜ

Blazquez, “İlişkilerimizin ikinci yılda da devam etmesinden son derece heyecanlıyız, çünkü Çin-İspanya ilişkilerinde ve Avrupa’ya açılan kapı olan İspanya için son derece özel bir dönemden geçiyoruz” diyor. Ayrıca, CADA ile FACONAUTO arasındaki işbirliğinin, piyasa ve trendler hakkında bilgi paylaşma ve tarafların yatırımlarını artırmada gerekli ilişkileri kolaylaştırma gibi iki önemli hedefle iki ülkenin girişimcileri arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini vurguluyor.

ÇİN MARKALARININ İSPANYA’DAKİ YÜKSELİŞİ

Blazquez, Çinli markaların İspanya’nın otomotiv pazarındaki görünürlüğünün, 5 yıl önce 0,6 gibi düşük bir seviyeden 2024’te yüzde 5’e yükselme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu rakamın, 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 9’a çıkması bekleniyor. Blazquez, “Çinli markalar, bayi ağlarının yanı sıra ticari politikalarını nasıl inşa etmeleri gerektiğini biliyorlar” diyerek, bu stratejinin markaların başarısında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

CHERY VE DİĞER ÇİN MARKALARI

Omoda ve Jaecoo modellerine sahip olan Çinli otomobil üreticisi Chery, İspanya pazarındaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Chery, Barselona’daki tarihi fabrikasında araç üretmek için İspanya’nın Ebro şirketiyle işbirliği yapmış durumda. Ayrıca, Chery’nin İspanya’daki araç yelpazesini dört yeni modeli piyasaya sürerek genişletmeyi planladığını da belirtiyor. Çinli diğer otomobil üreticileri Zhengzhou Nissan ve Anhui Coronet, Endülüs’teki eski Santana Motors fabrikasında üretimi yeniden canlandırma girişimini açıklamış durumda.

ULUSLARARASI YATIRIM İSTEĞİ

Blazquez, Shanghai Oto Fuarı’ndaki “üst düzey toplantıların” Çin’in İspanya’ya yatırım konusundaki güçlü isteğini gösterdiğini ifade ediyor. Blazquez, İspanyol otomobil sektörünün “Çinli markaların, ülkeye gelerek Avrupa otomobil topluluğunun bir parçası olarak imalat gerçekleştirmesini” arzuladığını kaydediyor. Ayrıca, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle artan ticaret gerilimlerine de dikkat çekerek, “otomobil sektörünün istihdam yaratma potansiyelini koruyabilmesi için ticaret savaşından kaçınılması gerektiğini” vurguluyor. ABD’nin mart ayında tüm ithal otomobillere ve otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin, küresel piyasalarda büyük bir etki yarattığını dile getiriyor.