Çin Ve İsviçre, İletişimi Güçlendirmeli

ÇİN VE İSVİÇRE ARASINDAKİ ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, karmaşık ve ciddi uluslararası ortamda, Çin ile İsviçre’nin iletişimi artırması, uzlaşı inşa etmesi ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden birlikte gelmesi gerektiğini belirtti. Cenevre’de yapılan görüşmelerde He, Çin ve İsviçre’nin, küresel zorlukların var olduğu bu dönemde iletişimi güçlendirmek, serbest ticareti desteklemek ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi üzerine hız kazandırma kararı aldığını ifade etti.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI VE HEDEFİ

He Lifeng, cuma günü İsviçre’nin başkenti Cenevre’de, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ve İsviçre Federal Konseyi Başkan Yardımcısı Guy Parmelin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Başbakan Li Qiang’ın imzalı mektubunu takdim eden He, iki ülke liderinin stratejik yönlendirmesi doğrultusunda, diplomatik ilişkilerin tesisinden bu yana geçen 75 yıl içerisinde ikili ilişkilerin giderek daha olgun ve istikrarlı hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarındaki karşılıklı tamamlayıcılığın artmasının verimli sonuçlara yol açtığını belirtti.

İSVİÇRE’NİN YAKLAŞIMI VE İŞBİRLİĞİ Hedefleri

Keller-Sutter, İsviçre ve Çin arasında son yıllarda sıkı üst düzey temasların sürdüğüne değinerek, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü, ortaklaşa İsviçre-Çin Kültür ve Turizm Yılı’nın başarısını teşvik etmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Keller-Sutter, her düzeyde Çin ile etkileşimi teşvik edeceklerini, çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğini derinleştireceklerini ve ikili ilişkileri yeni zirvelere taşıyacaklarını ifade etti.

YENİ ANLAŞMANIN GÜNDEMDE OLMASI

Parmelin ise çok taraflılık ve serbest ticareti desteklediklerini belirterek, iki ülkenin işletmelerine ve halklarına daha fazla fayda sağlamak için daha kapsamlı ve iddialı bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma amacıyla serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerini hızlandırmaya hazır olduklarını belirtti. Parmelin, Çin ile her alanda ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirme hedeflerini vurgularken, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çalışmalarına da katkı sağlayacaklarını ekledi.