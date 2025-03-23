Çin Ve Japonya İlişkileri Gelişiyor

ÇİN-JAPONYA İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerdeki iyileşmenin kolay bir süreç olmadığını ve bu ilişkilerin siyasi temelinin korunmasının kritik bir önem taşıdığını ifade ediyor. Cumartesi günü Tokyo’da Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile yaptığı görüşmede Wang, bu iki komşu ülkenin ilişkilerinin yalnızca ikili düzeyde değil, daha geniş bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Wang, iki tarafın tarihle yüzleşip geleceğe odaklanarak ilerleme kaydetmesi gerektiğini ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliklerini derinleştirip uzun vadeli ilişkileri teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu ilişkilerin Asya’nın barışına ve refahına katkıda bulunmasının önemine değindi.

JAPONYA’NIN SORUMLULUĞU

Wang, tarihi doğru anlamanın Japonya’nın savaş sonrası uluslararası topluma entegre olması için kritik bir ön koşul olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, Japonya’nın komşuları ile olan ilişkilerini geliştirmesi için siyasi temeli oluşturuyor. Wang, bu temel koşulun aynı zamanda Japonya’nın barışçıl kalkınma taahhüdüne ne derece bağlı kaldığını test etmek için önemli bir kriter olduğunu vurguladı. İvaya, Japonya’nın uzun bir süredir barışçıl kalkınma yolunda ilerlediğini ve Çin ile ilişkilerdeki dört siyasi belgeye büyük bir önem verdiğini belirtti. Ayrıca, 1972’deki ortak bildirinin Taiwan meselesindeki duruşlarını etkilemediğini ifade etti.

GELİŞMELER VE GELECEK POTANSİYELİ

İki ülke liderlerinin kasım ayında karşılıklı faydaya dayanan stratejik ilişkilerin ilerlemesi ve sağlıklı, yapıcı ilişkiler kurulması yönündeki uzlaşılarını hatırlatan İvaya, bu çerçevede iki tarafın ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi. İvaya ayrıca, iki ülke arasında işbirliği için büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, diyalog ve iletişimi güçlendirerek çeşitli alanlardaki işbirliğinden daha fazla sonuç almayı ve iki halka fayda sağlamak için kararlı olduklarını ifade etti. İvaya, uluslararası konjonktürün hızla değiştiği bu dönemde, Japonya ve Çin’in bölgesel barış ve istikrarı korumak için birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.