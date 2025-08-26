Çin Ve Kamboçya Arasında Güçlü Dostluk

ÇİN CUMHURBAŞKANI XI JİNPING, KAMBOÇYA KRALINI AĞIRLADI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Beijing’de Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ve kralın annesi Norodom Monineath Sihanouk ile bir araya geldi. Xi, gerçekleştirilen görüşmede konuklarını dostça karşılayarak Kral Sihamoni’yi “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü etkinliklerine” davet etti. Xi, nisan ayında Kamboçya’ya yaptığı resmi ziyaret esnasında Kral Sihamoni ve Kamboçya halkının gösterdiği misafirperverliği anımsadı.

ÇİN-KAMBOÇYA İLİŞKİLERİ DEĞERLİ KAZANIMDIR

Xi, Çin-Kamboçya ilişkilerinin uluslararası düzeydeki değişimlere direnç gösterdiğini belirterek, iki tarafın iyi günde kötü günde beraberliğini sürdürerek sarsılmaz bir dostluk geliştirdiğini ifade etti. Bu dostluğun iki halk için son derece değerli olduğunu ve her iki tarafça daha fazla takdir görmesi gerektiğini vurguladı. Xi, “Çin ve Kamboçya’nın, uluslararası konjonktürde yaşanan değişim ve kaos karşısında birbirlerine daha sıkı destek vermesi” gerektiğini dile getirdi.

KAMBASAL İSTİKRAR VE İŞBİRLİĞİ

Xi, Kamboçya halkının ulusal koşullarına uygun bir kalkınma süreci izlemesi ve ülkelerinde kalıcı barış ile istikrar sağlaması konusunda destek verdiklerini vurguladı. Kral Sihamoni ve Monineath ise Çin’e tekrar ziyaret etmekten ve etkinliklere davet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuklar, Çin halkının dünya barışına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, bu katkıların sonsuza kadar hatırlanması gerektiğini ifade etti.

DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Sihamoni ve Monineath, dostluk hakkında sohbet ettiklerini ve işbirliği alanlarını ele aldıklarını aktardı. Ayrıca, Xi’nin nisan ayında Kamboçya’ya yaptığı tarihi ziyaretten elde edilen önemli sonuçları konuştular. Kamboçya’nın ikili ilişkileri her zaman stratejik bakış açısıyla değerlendirdiğini söyleyen konuklar, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmeye ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Kamboçya-Çin topluluğu inşa etmeye istekli olduklarını vurguladı.