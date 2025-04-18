Çin Ve Kamboçya Kapsamlı İşbirliği Yapacak

KAMBOÇYA İLE ÇİN ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Xi Jinping, Kamboçya’nın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine destek vermeye devam edeceklerini, hükümetine ülkenin başarılı yönetimi konusunda yardımcı olacaklarını ve Kamboçya’nın uluslararası ve bölgesel konularda daha belirgin bir rol oynamasına katkıda bulunacaklarını belirtti. Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de 18 Nisan’da yapılan görüşmede, Xi ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki ülke arasında 2025’i Çin-Kamboçya Turizm Yılı olarak ilan etme hususunda fikir birliğine vardı.

İLİŞKİLERDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ VE HIZLILAMA

Xi, iki tarafın yeni dönemde her koşulda geçerli ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme hedefini yeni bir başlangıç olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Bu ilişkilerin gelişiminden faydalanarak, Çin-Kamboçya topluluğunun inşası için yeni bir eylem planı uygulamaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Birlik ve işbirliğini güçlendirme” çağrısı yaptı ve Küresel Kalkınma, Güvenlik ve Medeniyet İnisiyatifleri’nin uygulanmasını hızlandırma isteğini dile getirdi.

İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Xi, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamayı hedefleyerek karşılıklı siyasi güveni derinleştirmenin yanı sıra, daha yüksek kalitede işbirliğini genişletme ve güvenlik güvencelerinin güçlendirilmesi konularında da adımlar atılması gerektiğini belirtti. Bunun yanında, iki tarafın ortak çıkarlarını koruyarak riskler ve zorluklar ile mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

KUŞAK VE YOL İŞBİRLİĞİ

Xi, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik reddine dikkat çekti ve Kamboçya’dan “daha fazla yüksek kaliteli tarım ürünü” ithal edeceklerini kaydetti. Ayrıca, Çinli işletmelerin Kamboçya’daki yatırımlarını artıracaklarını belirtti. İki taraf, insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme hedefi doğrultusunda, tek taraflı zorbalığa karşı çıkma konusunda da ortak bir duruş sergilemekte kararlı.

HUN MANET’İN TEŞEKKÜRÜ

Hun Manet, Xi’nin ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi güveni artıracağını ve Kamboçya-Çin topluluğunun inşasını teşvik edeceğini ifade etti. Çin’in elde ettiği başarılardan övgüyle bahseden Manet, Kamboçya’nın bağımsızlığını koruma konusundaki desteği için Çin’e teşekkür etti. Ülkesinin Tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini kaydeden Manet, Çin ile olan dostluklarına ve işbirliğine sadık kaldıklarını söyledi. İşbirliğinin ekonomik, ticaret, sanayi ve başka alanlarda güçlendirilmesine yönelik hazır olduklarını belirtti.

ANLAŞMALAR VE GELECEK BAKIŞI

Toplantının ardından, iki lider üretim ve tedarik zinciri işbirliği, yapay zeka, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda 30’un üzerinde ikili işbirliği anlaşmasının imzalanmasına da katıldı. Başbakan Manet, Çin’in liderlik rolü ve çok taraflılığın önemine vurgu yaparak, bu süreçte işbirliğini güçlendirmek için istekli olduklarını da ifade etti.