Çin Ve Kazakistan Arasında 24 Anlaşma

KAZAKİSTAN VE ÇİN ARASINDA YENİ İŞBİRLİĞİ BELGELERİ İMZALANDI

Kazakistan ile Çin arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 24 hükümetler arası belge imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi dolayısıyla Astana’ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da resmi bir törenle karşıladı. Tokayev, Çin’i Kazakistan için yalnızca bir komşu olarak değil, ayrıca yakın bir dost ve güvenilir bir ortak olarak tanımladı. İkili ilişkilerde daha önce çatışmalar veya engellerin yaşanmadığını vurgulayan Tokayev, “Çin halkı, Kazak halkına hiçbir zaman zarar vermemiştir.” dedi. Tokayev, Çin’in Kazakistan’ın egemenliğine olan sürekli desteğini takdir ettiklerini belirterek, “Çin, Kazakistan ile işbirliğinde hiçbir zaman siyasi koşulları öne sürmemiştir.” şeklinde ifadesini kullandı.

Tokayev, Çin’in Kazakistan için en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 44 milyar dolara ulaşarak bir rekor kırdığını ifade etti. Ayrıca Kazakistan’da en az iki veya üç nükleer enerji santrali inşa etme kararının alındığını ve bu projede Çin’in Ulusal Nükleer Şirketi’ni (CNNC) güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüklerini aktardı. Çin Devlet Başkanı Şi, Kazakistan’ın başarılarından memnun olduklarını ifade ederek, “Son yıllarda ortak çabalarımız sayesinde Çin ile Kazakistan arasındaki kader ortaklığı sürekli olarak yeni içeriklerle zenginleştiriliyor.” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ PROJELER

Şi, iki ülkenin ortak olarak gerçekleştirdiği sosyal açıdan önemli projelerin iki tarafa da somut fayda sağladığını belirterek, “Çin ile Kazakistan arasındaki dostluğun istikrarlı bir şekilde güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin bölgenin ve dünyanın kalkınmasına daha da büyük katkı sağlaması amacıyla çok yönlü işbirliğimizi el ele ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım.” şeklinde konuştu. Tokayev ve Şi görüşmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında toplam 24 belge imzalandı. Kazak ve Çin heyetleri, özellikle enerji, havacılık, dijitalleşme, gümrük düzenlemeleri, tarım, e-ticaret, turizm, tıp, medya, bilim ve bölgeler arası ilişkiler gibi birçok alanda işbirliğini kapsayan belgeleri imzaladı. Ayrıca, Astana’da düzenlenen Orta Asya-Çin Sanayi ve Yatırım İşbirliği 2. Forumu çerçevesinde, Kazakistan hükümeti ile Çin şirketleri arasında toplam değeri 24 milyar doları aşan 58 ticari belgeye imza atıldı.