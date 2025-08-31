Çin Ve Kazakistan İyi İlişkiler Kurdu

ÇİN CUMHURBAŞKANI VE KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Tianjin’de, 31 Ağustos tarihinde, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Çin’deki liman kenti Tianjin’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Xi, iki ülkenin birbirleri için güvenilir ve sağlam stratejik ortaklar olduğunu vurguladı ve ikili çok yönlü işbirliğini güçlendirmek için çağrıda bulundu. Tokayev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak ve Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Çin’de bulunuyor.

İKİ ÜLKENİN İYİ KOMŞULUK POLİTİKASI

Xi, uluslararası koşullar ne olursa olsun, iki ülkenin iyi komşuluk politikasına sıkı bir şekilde bağlı kalması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, ortak çıkarların ve işbirliğinin artırılması için yeni fırsatların keşfedilmesi gerektiğini, Shanghai İşbirliği Örgütü’nü güçlendirmenin yanı sıra uluslararası düzenin daha adil ve makul bir hale gelmesi için iki komşu ülkelerin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERDE REKOR DÖNEM

Tokayev ise Kazakistan-Çin ilişkilerinin tarihinin en parlak dönemini yaşadığını belirtti. İki ülkenin geçen yıl rekor ticaret hacmi kaydettiğini ve önemli işbirliği projelerinde sorunsuz bir ilerleme sağlandığını söyledi. Tokayev, iki ülke ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

Toplantı sırasında, iki lider enerji, teknoloji, konut, eğitim, spor ve yaban hayatı koruma gibi pek çok alanı kapsayan 20’den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanmasına öncülük etti. Bu anlaşmalar, iki ülkenin ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini daha da güçlendirecek.