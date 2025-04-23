Çin Ve Kenya Arasındaki Ticaret Büyüdü

ÇİN KENYA TİCARETİ YÜZDE 11,9 ARTTI

Çin ile Kenya arasındaki ticaret, yılın ilk çeyreğinde tarihi bir zirveye ulaşarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştiğini gösteriyor. Çin Gümrük Genel İdaresi’ne göre, iki ülke arasındaki mal ticareti, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 16,13 milyar yuana (yaklaşık 2,24 milyar ABD doları) ulaştı. Bu, üst üste altıncı çeyrek büyüme kaydedildiği anlamına geliyor. Gümrük verilerindeki detaylara göre, Çin’in Kenya’ya yaptığı ihracat bu dönemde geçen yıla göre yüzde 11,8 artarken, Kenya’dan yapılan ithalat ise yüzde 13,2 oranında yükseliş gösterdi.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Çin ve Kenya, 60 yılı aşkın bir geçmişe sahip diplomatik ilişkilerinden bu yana farklı alanlarda işbirliğini önemli ölçüde genişletmiş durumda. İki ülkenin ilişkileri, 2017’de kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildi. Şu anda Çin, Kenya’nın en büyük ticaret ortağı ve ithalatında en büyük kaynak ülke konumundayken, Kenya ise Çin’in Doğu Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olarak dikkat çekiyor.

İKİ ÜLKE HALKINA SOMUT FAYDALAR

İkili ticaret, her iki ülke halkına somut yararlar sağlıyor. Çin’den Kenya’ya gelen ev aletleri, elektrikli bileşenler ve inşaat makineleri gibi ürünler, Kenya’nın altyapı gelişimini desteklerken, tüketicilere daha geniş seçenekler sunuyor. Aynı zamanda, Kenya’dan ithal edilen avokado ve çay gibi tarım ürünleri, Çinli tüketicilerin sofralarında daha fazla yer bulmaya başladı.