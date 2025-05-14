Çin ve Kolombiya İşbirliğini Geliştiriyor

ÇİN CUMHURBAŞKANI XI JİNPİNG İLE GUSTAVO PETRO GÖRÜŞMESİ

Çin’in başkenti Beijing’de gerçekleşen önemli bir zirvede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro bir araya geldi. Petro, Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı’na katılmak için Beijing’de bulunuyor. Görüşmede, Xi, Kolombiya’dan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye hazır olduklarını vurguladı.

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI VE YENİ ALANLAR

Xi, Çinli işletmelerin Kolombiya’da yatırım yapmasını teşvik etmenin yanı sıra, iki ülkenin rüzgar enerjisi, yeni enerjili araçlar, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Bu tür işbirlikleriyle yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün ortaklaşa ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI DURUM VE KARŞILIKLI DESTEK ÇAĞRISI

Petro, iki tarafın ilişkilerini güçlendirmek için sabırsızlandığını ifade ederek, karşılıklı siyasi güvenin derinleştirilmesi ve desteğin artırılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında çalışma, ticaret, altyapı, yeni enerji ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ve iki halkın yaşamını iyileştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

KARMANCI DURUM VE BİRLİĞİN GEREKLİLİĞİ

Petro, uluslararası durumun karmaşık ve değişken olduğuna dikkat çekerek, bazı ülkelerin tek taraflı kazanç elde etmeye yönelik uygulamalarının dünya için fayda sağlamadığını belirtti. Tüm ülkelerin buna karşı birleşmesi gerektiğinin altını çizen Petro, uluslararası eşitlik ve adalet için çalışmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumakta Çin ile yakın işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.