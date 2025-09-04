Haberler

Çin ve Kongo Liderleri Beijing’de Buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile Beijing’de bir araya geldi. Nguesso, Çin’in tarihi önemli olaylarından biri olan Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşının zaferinin 80. yıldönümüne katılmak için Çin’de bulunuyor.

Kongo Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, tarihi anma törenleri nedeniyle önemli bir anlam taşıyor. Yıllar önce kazanılan zaferin anısına düzenlenen etkinlikler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde bir fırsat sunuyor. Bu tür etkinlikler, uluslararası iş birliğinin artırılmasında ve iş ilişkilerinin derinleşmesinde önemli bir rol oynuyor.

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Ataşehir ilçe seçim kurulu, kayyum atamasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de planladığı ilçe kongresinin iptaline karar verdi.

