GÖRÜŞME GÜNDEMİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile Beijing’de bir araya geldi. Nguesso, Çin’in tarihi önemli olaylarından biri olan Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşının zaferinin 80. yıldönümüne katılmak için Çin’de bulunuyor.

ANMA TÖRENİNE KATILIM

Kongo Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, tarihi anma törenleri nedeniyle önemli bir anlam taşıyor. Yıllar önce kazanılan zaferin anısına düzenlenen etkinlikler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde bir fırsat sunuyor. Bu tür etkinlikler, uluslararası iş birliğinin artırılmasında ve iş ilişkilerinin derinleşmesinde önemli bir rol oynuyor.