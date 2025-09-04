Haberler

Çin Ve Küba Liderleri Bir Araya Geldi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 4 Eylül tarihinde Beijing’de Küba’nın Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi. Diaz-Canel, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere” Çin’de bulunuyordu.

ETKİLERİ VE ÖNEMİ

Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayabilir. Tarihi olayların anma törenlerine katılması, her iki ulusun da tarihsel bağlarını pekiştiren bir durum oluşturuyor. Bu tür diplomatik birliktelikler, uluslararası alanda daha güçlü bir işbirliğine zemin hazırlıyor.

Küçükçekmece’de Tır Altgeçitte Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de, sünger yüklü bir tır altgeçitte sıkıştı. Kazada şoförün oğlu hafif yaralanırken, kurtarma çalışmaları kısa sürede başladı.
CHP Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Ataşehir ilçe seçim kurulu, kayyum atamasını gerekçe göstererek CHP'nin 13 Eylül'de planladığı ilçe kongresinin iptaline karar verdi.

