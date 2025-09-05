Çin Ve Kuzey Kore, Dostluk Vurgusu yaptı

ÇİN VE KUZey KORE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN VURGULANMASI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Beijing’de gerçekleşen bir toplantıda iki ülke arasındaki uzun süreli dostluğu ön plana çıkardı. İki lider, ikili ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması konusunda anlaştı. Kim Jong-un, Çin’de, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma etkinliklerine katılmak amacıyla bulunuyordu.

STRATEJİK KOORDİNASYON VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Xi, görüşme sırasında Kim’in etkinliklere katılmasının, Kuzey Kore’nin İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferin korunmasına yönelik kararlılığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Çin ve Kuzey Kore’nin “iyi komşu, iyi dost ve iyi yoldaşlar” olduğunu vurguladı. Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun korunmasına çok değer verdiklerini, ilişkileri güçlendirmeye ve geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. İkili ilişkilerin yanı sıra üst düzey etkileşimi artırmak, parti ve devlet yönetimi konularında tecrübe paylaşımını derinleştirmek istediklerini dile getirdi.

KORE YARIMADASI İÇİN KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Çin’in Kore Yarımadası konusundaki tutumunu her zaman nesnel ve tarafsız biçimde sürdürdüğünü belirten Xi, yarımadanın barışını korumak için Kuzey Kore ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını da ifade etti. Kim ise iki ülkenin eski liderleri arasındaki derin bağa dikkat çekerek, bu bağı yeni nesillere aktarma sorumluluğunun önemini vurguladı. Kuzey Kore ile Çin arasındaki dostluğun, uluslararası koşullara bağlı kalmaksızın süreceğini belirtti.

İKİ TARAFLI İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ

Kim, parti ve ülke gelişimine destek amacıyla iki ülke arasında farklı seviyelerde etkileşimi artırmayı istediğini, ekonomik ve ticari iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Xi, Kim ile yapılan çay sohbetinin ardından, Kim’in onuruna bir yemekte verdi. Toplantıya, Çinli üst düzey yetkililer Cai Qi ve Wang Yi de katıldı.