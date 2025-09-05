Çin Ve Kuzey Kore İlişkileri Güçleniyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülkenin stratejik işbirliğini artırmayı ve ortak çıkarlarını korumayı hedefleyerek mutabık kaldı. Kuzey Kore lideri Kim, 3 Eylül Zafer Günü sebebiyle ülkesini ziyaret eden Jinping ile bir araya geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kim, Japonya’nın 2’nci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Jinping’i tebrik etti ve “Çin, bu vesileyle dünya barışını savunma konusundaki kararlı tutumunu göstermiş, uluslararası alandaki etkisini açıkça ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

ÇİN VE KUZEY KORE İLİŞKİLERİ

Jinping, Kim’in ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da pekiştirme iradesini temsil ettiğini belirtti. Çin ile Kuzey Kore’nin “benzer kaderi paylaşan, birbirine yardım eden iyi komşular, dostlar ve yoldaşlar” olduğunu ifade eden Jinping, geleneksel Pekin – Pyongyang dostluğuna önem verdiklerini ve ikili ilişkileri geliştirme isteklerini dile getirdi. Jinping, “Çin, kendi şartlarına uygun kalkınma modelini benimseyen Kuzey Kore’nin sosyalist davada yeni bir aşamaya geçme mücadelesini destekleyecek” dedi.

KUZEY KORE’DEN ÇİN’E DESTEK

Buna karşılık Kim, Kuzey Kore’nin de Çin ile ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Kim, “Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, devletin egemenliğini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını savunma yönündeki tutum ve çabalarını her zamanki gibi destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Görüşmelerde, iki ülke arasında üst düzey ziyaretler ve stratejik iletişim kanalları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ve dış ilişkiler konusundaki bağımsız politikalar hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

GÖRÜŞME SONRASI DÖNÜŞ

Jinping ve Kim’in dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmesinin ardından, iki lider stratejik işbirliğini güçlendirmeye yönelik olarak ortak çıkarlarını savunma kararı aldı. Görüşmenin ardından Kim, kendisi onuruna verilen resepsiyonun ardından Çin’den ayrılarak ülkesine döndü.