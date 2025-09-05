Çin Ve Kuzey Kore Liderleri Görüştü

ÇİN VE KUZey KORE ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pekin’de bir araya gelerek stratejik işbirliğini güçlendirme ve her iki ülkenin ortak çıkarlarını savunma konusunda anlaşmaya vardılar. Kim’in 3 Eylül Zafer Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesi amacını taşıyor.

JAPONYA’NIN YENİLGİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kuzey Kore yönetimi, Kim’in Xi’nin “dünya barışını savunma konusundaki kararlı tutumunu” kutladığını belirtti. Kim, “Çin, bu vesileyle uluslararası alandaki etkisini açıkça ortaya koymuştur” dedi. Xi Jinping ise, Kim’in ziyareti ile iki ülkenin ilişkilerindeki amizadeyi artırma iradesinin teyit edildiğini vurguladı. “Çin ile Kuzey Kore benzer kaderi paylaşan, birbirine yardım eden iyi komşular, dostlar ve yoldaşlardır” diyerek iki ülkenin geleneksel dostluğuna dikkat çekti.

İKİ ÜLKENİN GELECEK İLİŞKİLERİ

Xi, Çin-Kuzey Kore dostluğunun uluslararası durumdan bağımsız olarak süreceğini belirtti ve “Kuzey Kore’nin sosyalist davada yeni bir aşamaya geçme mücadelesini destekleyecek” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore lideri Kim ise, Çin ile ilişkileri geliştirme taahhüdünde bulunarak, “Çin Komünist Partisi ve hükümetinin egemenliğini savunma yönündeki tutumlarını her zaman destekleyeceğiz” dedi.

GÖRÜŞMENİN SONUÇLARI

Eş zamanlı olarak, iki ülke arasında yapılacak üst düzey ziyaretler ve stratejik iletişim kanalları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Jinping ve Kim, dostane bir atmosferde gerçekleştirilen görüşmede stratejik işbirliğini artırma ve ortak çıkarları savunma konusunda mutabık kaldılar. Görüşmenin ardından Kim, onuruna verilen resepsiyon sonrasında Çin’den ayrılarak ülkesine döndü.