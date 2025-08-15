Çin ve Laos, İşbirliğine Hazır

ÇİN VE LAOS İŞBİRLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER

KUNMİNG, 15 Ağustos – Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak amacıyla Çin’de bulunan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane ile bir araya geldi. Wang, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olarak gerçekleştirdiği perşembe günkü görüşmede, iki ülkenin en üst düzey liderleri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirme niyetlerini dile getirdi. Ayrıca, stratejik iletişimi güçlendirmek ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa canlılık katmak amacıyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme isteğini de ifade etti.

ÇİN’İN Pazar Faydaları VE YATIRIM TEŞVİKİ

Wang, Çin’in geniş pazarından elde edilen faydaları Laos ile paylaşmaya istekli olduklarını belirtti. Çinli şirketlerin Laos’a yatırım yapmasını teşvik etme, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini koruma, ekonomik baskı ve zorbalığa karşı direnme konusunda Laos ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, Laos’un Shanghai İşbirliği Örgütü’ne katılımı konusundaki memnuniyetlerini dile getirerek, Laos’un örgütün kalkınmasına katkıda bulunmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

LAOS’UN ÇİN İLE İLİŞKİLERİ VE GELECEK Hedefler

Thongsavanh, Laos’un parti ve hükümet olarak Çin ile olan ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti. Ortak bir geleceğe sahip Laos-Çin topluluğu inşasını teşvik ederek daha derin ve somut sonuçlar elde etme arzusunu dile getirdi. Ayrıca, Laos’un Shanghai İşbirliği Örgütü’nün diyalog ortağı olmasına verdikleri destekten dolayı Çin’e teşekkür etti. Uluslararası eşitlik ve adaleti birlikte korumak için Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdüreceklerini ifade etti.