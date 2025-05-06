Çin Ve Mısır Ortak Tatbikatı Tamamlandı

BİRİNCİ TATBİKAT SONLANDI

Çin ile Mısır’ın “Medeniyet Kartalları 2025” adı altında gerçekleştirdiği ilk ortak hava kuvvetleri tatbikatı tamamlandı. Çin Savunma Bakanlığı, iki ülkenin bu tarihi tatbikatının sona erdiğini duyurdu. Bu tatbikat, Çin ordusunun ilk kez Afrika’da konuşlanmasını sağladı.

ORTAK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİ

18 gün süren tatbikat kapsamında hava muharebe taktikleri, havada yakıt ikmali, karşı hava operasyonları, düşman hava savunmasının bastırılması ve savaş alanı arama ile kurtarma operasyonları yapıldı. İki ülke arasındaki askeri iş birliği açısından bu tatbikatın önemli bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç noktası olduğu vurgulandı.

PİRAMİTLER ÜZERİNDE UÇUŞ

Tatbikata dair paylaşılan görüntülerde, Çin uçakları Mısır piramitleri üzerinde uçuş yaparken görüldü. Bu, tatbikatın görsel açıdan da dikkat çektiği bir nokta olarak kaydedildi.