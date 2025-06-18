Çin Ve Orta Asya Zirvesi Yapıldı

KAZAKİSTAN’DA ZİRVE TOPLANTISI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 18 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi’ne katıldı. Bu zirve, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirildi. Xi, zirveye Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev gibi diğer Orta Asya liderleriyle birlikte katıldı.

Zirvede yaptığı açılış konuşmasında Xi, Çin ile Orta Asya ülkelerinin yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Xi, “Çin-Orta Asya Ruhu’nun rehberliğinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşa edilmesi hedefine doğru kararlılıkla yürüyoruz.” diyerek işbirliğinin önemini belirtti.