Çin Ve Pakistan, Gelecek İçin Ortak

ASYA’NIN KALKINMA DÖNEMİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 21. yüzyılın Asya, özellikle Güney Asya için hızlandırılmış bir kalkınma ve yeniden canlanma dönemi olması gerektiğine dikkat çekti. Wang, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile birlikte İslamabad’da düzenlenen Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Wang, gerçekleştirilen son ziyaret turunda Güney Asya’nın büyük gelişme potansiyeli ve direncini hissettiğini vurguladı.

ÇİN-GÜNEY ASYA İŞBİRLİĞİ

Wang, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasında işbirliğine yönelik geniş bir alan bulunduğunu dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun tarihi geçmişine rağmen, Çin-Hindistan ilişkilerindeki iniş çıkışların yanı sıra, bu ilişkilerin netlik kazandığını ifade etti. Özellikle zamana meydan okuyan Çin-Pakistan dostluğunun gücüne dikkat çekerek, bu ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve dış etkilerden bağımsız olduğunu belirtti.

GELECEK ADIMLAR VE İŞBİRLİĞİ

Wang, Çin ve Pakistan’ın sarsılmaz dostlar olduğunu ve her durumda stratejik işbirliği ortakları olduklarını ifade etti. Ortak geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etme hedefinin önemine değinen Wang, bu durumun Çin’in komşu ülkelerle gerçekleştirmek istediği topluluk inşası hedefleri arasında öncelikli olduğunu belirtti. Ayrıca, Küresel Kalkınma İnisiyatifi’nin uygulanmasında da liderlik yapacaklarına dikkat çekti.

KÜRESEL GÜNEY’İN ROLÜ

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun yalnızca iki ülkenin halklarına fayda sağlamayacağını, bunun yanı sıra Afganistan ve diğer ülkelere de olumlu etkilerde bulunacağını kaydetti. Wang, her iki ülkenin de Küresel Güney’in önemli üyeleri olduğuna vurgu yaptı ve Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçici üye olmasıyla, eşitlik ve adaletin korunmasında yeni bir müttefik kazandıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, iki ülkenin, gelişmekte olan ülkelerin ve Küresel Güney’in haklarını korumak üzere yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.