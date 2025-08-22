Çin Ve Pakistan Ortak Gelişime Destek Veriyor

ASYA’YA YENİ BİR NİDA

İslamabad’da, 21. yüzyılın Asya için, özellikle de Güney Asya’nın kalkınma ve yeniden canlanma dönemi olması gerektiği ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bu konuyu detaylandırdı. İkili, Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının 6. turu sonrasında bir araya geldi. Wang, Güney Asya’nın gelişme potansiyelini ve direncini hissettiğini belirtti.

ÇİN’İN GÜNEY ASYA STRATEJİSİ

Wang, doğal ortak olan Çin ve Güney Asya ülkeleri arasında önemli işbirliği alanları bulunduğunu dile getirdi. Aynı zamanda, Çin ve Hindistan ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğu ve bu ilişkilerin giderek netlik kazandığına dikkat çekti. Ayrıca, Zhang’a göre zamana meydan okuyan Çin-Pakistan dostluğunun da iç ivmesinin arttığını dile getirdi. Wang, Çin-Pakistan ve diğer komşu ülkelerin ilişkilerinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve bu ilişkilerin bu tür etkilere açık olmadığını vurguladı.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Wang, Çin ve Pakistan’ın güçlü stratejik işbirliği ortakları olduğunu söyleyerek, ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etme hedefinin öncelikli olduğunu belirtti. Küresel Kalkınma İnisiyatifi’nin hayata geçirilmesinde Çin ve Pakistan’ın öncülük ettiğine de değindi ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun faydasının sadece iki ülke ile sınırlı kalmayıp, Afganistan ve diğer ülkelere de yayılacağını ifade etti.

KÜRESEL GÜNEY’E KATKI

Wang, hem Çin hem de Pakistan’ın Küresel Güney’in önemli üyeleri olduğunu vurguladı ve Pakistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde geçici üyelik rolü ile konseyde eşitlik ve adaletin korunmasında yeni bir ortak kazandıklarını belirtti. İki ülkenin, gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney’in haklarını korumak için yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışacağının altını çizdi.