Çin Ve Rus Liderler Buluştu

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NIN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2 Eylül tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, 2025’te düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin ardından, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan dünya savaşındaki zaferin 80. yıl dönümü anma törenleri için Çin’de bulunuyor.

ANMA TÖRENLERİ VE ÖNEMİ

Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlarken, anma törenleri de tarihi ve kültürel bir öneme sahip. Söz konusu etkinlikler, dünyada faşizmin karşısında verilen mücadelenin anılması açısından önemli bir yer taşımakta. Xi Jinping ve Vladimir Putin’in bir araya gelmesi, bölgede işbirliğini güçlendirmek ve gelecek projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacı taşıyor.