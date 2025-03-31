Çin ve Rusya’dan Ortak Kurtarma Operasyonu

ÇİN VE RUSYA, GEMİ KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çin ve Rusya, Rusya’nın Sahalin Adası’na bağlı Nevelsk kenti yakınlarında karaya oturan Anyang-2 isimli kargo gemisini kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. 9 Şubat’ta meydana gelen olayda, güçlü bir fırtınanın ardından gemi Nevelsk Limanı’nın civarında karaya oturdu. Geminin içerisinde yaklaşık 50 ton dizel ile 700 ton ağır akaryakıt bulunuyor.

KİRLİLİK TESPİTİ YAPILMADI

Sahalin Valisi, kaza sonrasında çevre sularda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini bildirdi. Bu durum, bölgedeki çevresel durum açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.