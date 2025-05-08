Çin Ve Rusya, İyi Ortaklardır

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPİNG’İN RUSYA ZİYARETİ

Moskova, 8 Mayıs — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Rusya’nın komşu büyük ülkeler arasındaki uluslararası ilişkilerin en doğru yollarına örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Xi, çarşamba günü resmi ziyaret için Rusya’ya gitmesi ve Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. yıldönümü kutlamalarına katılması sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Xi, “birbirinden ayrılmayan iki iyi komşu, iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen gerçek dostlar” olarak tanımladığı Çin ve Rusya’nın yeni dönemde kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, kapsamlı stratejik koordinasyon ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği gibi unsurları ön plana çıkararak stratejik bir ruh inşa ettiğini ifade etti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN KATKISI

Cumhurbaşkanı Xi, bağımsız, olgun ve dirençli ikili ilişkilerin sadece iki ulusa büyük faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda küresel stratejik istikrarın korunmasına ve daha adil bir çok kutuplu dünyanın teşvik edilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Xi, bulunduğumuz yılın, hem faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferin hem de Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Çin ile Rusya’nın, 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferi, BM merkezli uluslararası düzeni koruma ve hegemonyacılığa karşı durma konusundaki kararlılığını vurguladı.

PUTİN İLE GÖRÜŞMELER

Xi, ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkiler, işbirliği ve ortak ilgi alanlarına dair önemli uluslararası ve bölgesel meselelerde derinlemesine temaslar gerçekleştireceğini belirtti. Bu görüşmelerin yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını güçlendireceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, on yıl aradan sonra yeniden Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılacak olmasının altını çizdi.

HOŞGELDİN MESAJI

Xi, faşizme karşı verilen dünya savaşında hayatlarını feda eden şehitleri anmak ve uluslararası eşitlik ile adaletin korunması konularında etkin mesajlar vermek üzere diğer ülke liderleri ve Rus halkı ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Xi’nin uçağı Rus hava sahasına girdiğinde, ona Rus Hava Kuvvetleri sahiplikle eşlik etti. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’nda, Xi, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.