Çin Ve Rusya Koordinasyonu Artırdı

ÇİN VE RUSYA’DAN KORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Çin ile Rusya, ABD’nin uyguladığı “çift çevreleme” politikasıyla mücadele etmek için işbirliğini ve koordinasyonu artırma konusunda anlaştı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da gerçekleşen bir toplantıda iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştiren bir ortak bildiri imzaladı.

ORTAK BİLDİRİDE KAYGILAR VE KARARLILIK

Bu bildiride, iki ülke, Çin ve Rusya’ya karşı düşmanca tutumlar sergileyen ve bu işbirliğini karalamaya çalışan diğer ülkeleri tahrik etme eylemlerine kararlılıkla karşı olduklarını dile getirdi. Ayrıca belli ülkelerin ve müttefiklerinin izlediği çatışmacı politikalara yönelik endişelerini ifade eden taraflar, diğer ülkelerin içişlerine karışma, mevcut güvenlik yapısını bozma çabalarına ve yapay sınırların oluşturulmasıyla birlikte kamp cepheleşmesini artıran eylemlere son verilmesi çağrısında bulundu.

NATO’NUN DOĞUYA GİDİŞİNE TEPKİ

Çin ve Rusya, ABD ve müttefiklerinin NATO’yu doğuya, Asya Pasifik bölgesine doğru genişletme çabalarının, bölgedeki ülkeleri kendi “Hint-Pasifik Stratejisi”ni uygulamaya teşvik ettiğini ve bu durumun bölgesel barış, istikrar ve refahı olumsuz etkilediğini vurguladı. Bildiriye göre, iki ülke, Çin ve Rusya’ya karşı nükleer paylaşım temelli askeri ittifakların kurulmasına, nükleer silah sistemlerinin bölgeye konuşlandırılmasına ve stratejik istikrarı tehdit eden küresel füzesavar sistemlerinin yerleştirilmesine karşı çıktıklarını ifade etti.