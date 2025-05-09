Çin Ve Rusya, Nükleer Silahları Terk Etmeli

ÇİN VE RUSYA’DAN SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİNE SON ÇAĞRISI

Çin ve Rusya, nükleer silahlara sahip ülkelerin Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeleri ve sıfır toplamlı oyunları bırakmaları gerektiğini ifade etti. Perşembe günü Moskova’da yapılan ortak açıklamada, nükleer silah sahibi ülkelerin uluslararası güvenlik ve küresel stratejik istikrar konusunda özel sorumlulukları olduğu belirtildi. Bu ülkelerin stratejik riskleri artıran önlemlerden vazgeçmeleri, endişelerin güveni artıracak şekilde karşılıklı saygıya dayalı diyaloglarla ele alınması gerektiği kaydedildi.

NÜKLEER SİLAH UYGULAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, belirli nükleer silah sahibi ülkelerin diğer nükleer silah sahipleri çevresinde kalıcı askeri üsler inşa etmesi veya var olanları büyütmesinin, baskı oluşturmak adına askeri güç gösterisi yapmalarının ve diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarına tehdit oluşturan düşmanca eylemlerinin en acil stratejik risklerden biri olduğu vurgulandı. ABD’nin yakın zamanda duyurduğu “Altın Kubbe” planı, rakiplerden gelen füze tehditlerine karşı koymak amacıyla kısıtlama olmadan çok katmanlı bir küresel füze savunma sistemi inşa etmeyi hedefliyor. Bu girişim, stratejik istikrara ciddi zararlar vermekte.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLDUĞU VURGULANDI

“Altın Kubbe” programının, yörünge önleme sistemlerinin geliştirilmesi ve dış uzayın silahlandırılması gibi konularda önemli artışlar önerdiği, durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi. Çin ve Rusya, birkaç ülkenin dış uzayı silahlı çatışma alanı olarak kullanma çabalarını, askeri üstünlük sağlama hedefiyle bu tür eylemleri kınadı. Nükleer silahlara sahip ülkeler arasındaki askeri çatışmalardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi. Mevcut farklılıklar için siyasi ve diplomatik çözümler aranmasının, tarafların birbirlerinin güvenlik çıkarlarına saygı göstermesi temelinde olması gerektiği belirtildi.

ABD, İngiltere ve Avustralya’nın oluşturduğu üçlü güvenlik ortaklığı kapsamındaki planlarının, Güney Pasifik Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Antlaşması’na taraf olan bir ülkenin nükleer güçlerini korumak için askeri tesisler inşa etmeyi hedeflediği kaydedildi. Çin ve Rusya, bu girişimin bölgesel stratejik istikrarı zedelediğini ve bölgesel silahlanma yarışı başlattığını vurguladı.