Çin Ve Rusya, Yapay Zeka İşbirliğini Destekliyor

ÇİN VE RUSYA YAPAY ZEKADA ORTAK YOL HARİTASI BELİRLİYOR

Moskova’da gerçekleştirilen üst düzey bir görüşme sonrasında, Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler’in yapay zeka yönetişiminde önemli bir rol oynamasını desteklediklerini açıkladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’ndaki buluşmalarında yeni dönemde iki ülkenin kapsamlı stratejik iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzaladı. Taraflar, bildiride süreç boyunca her iki ülkenin de ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi ve BM Antlaşması ile ulusal yasalara uyulmasının önemini vurguladı.

YAPAY ZEKADA HEMEGONYAYA KARŞI ORTAK DURUŞ

İki ülke, makine öğrenmesinin tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleme potansiyeline sahip olduğu, ancak bunun bazı ülkeler tarafından hegemonyalarını sürdürmek için bir jeopolitik araç olarak kullanılmaması gerektiğine inandıklarını belirtti. Taraflar, yapay zekanın olumlu, evrensel ve yararlı bir şekilde gelişiminin teşvik edilmesi yönünde kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, bilim ve teknoloji konularının siyasallaştırılmasına karşı çıktıklarını ve uluslararası yapay zeka sanayi ile tedarik zincirinin istikrarının kötü niyetli saldırılara maruz kalmasına engel olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İŞBİRLİĞİ PLATFORMLARINA VURGU

Ortak bildiride Rusya, Çin’in “Yapay Zeka Kapasite İnşasında Uluslararası İşbirliğini Artırma” önerisinin BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için gösterilen çabaları takdir etti. Bunun yanı sıra, Çin’in “İyi Yönde Kullanılacak ve Herkese Fayda Sağlayacak Yapay Zeka Kapasitesinin Oluşturulması Eylem Planı” önerisini memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti. Rus tarafı, Yapay Zeka Kapasitesinin Oluşturulması için Uluslararası İşbirliği Dostlar Grubu ve Çin-BRICS Yapay Zeka Geliştirme ve İşbirliği Merkezi gibi platformlarda ikili ve çok taraflı iş birliğine aktif olarak katılma arzusunu dile getirdi.

GELİŞMİŞ TOPLANTILARA DESTEK

İki ülke, 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı ile Küresel Dijital Forum’a ev sahipliği yapmak için birbirlerine destek olma konusunda mutabık kaldı. Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki iş birliğinin pekişmesi için önemli bir fırsat oluşturuyor.