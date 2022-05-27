Çin ve Rusya’dan Amerika’ya rest

Balistik füze denemeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırım kararı aldığı Kuzey Kore’ye Rusya ile Çin sahip çıktı.

Gelen son dakika haberine göre; Çin ve Rusya, Kuzey Kore’ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD’nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti

Çin ve Rusya, Kuzey Kore’ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD’nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.

Kuzey Kore’ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesini öngören karara 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.

BMGK’de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9’unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.