Çin ve Rusya’dan NATO’ya tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç ve Finlandiya’ya NATO üssü ve askeri konuşlandığı takdirde, aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ittifakın Pekin’i tehdit olarak değerlendirmesini “anlamsız” buldu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı için önemli bir adım atıldı. İki ülke ittifaka davet edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin kendilerini endişelendirecek bir durum olmadığını söyledi.

“Üye mi olmak istiyorlar, devam etsinler” yorumunu yaptı. Ancak bu adımların ardından “karşılık verme” uyarısında bulundu.

“İsveç ve Finlandiya eğer NATO askerleri ve üslerini ülkelerinde konuşlandırırsa, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız ve bölgede bize karşı oluşturulan tehditlerin aynısını ortaya koymamız gerekecek.”

Putin, iki ülkeye Rusya’dan herhangi bir tehdit olmadığını daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını da savundu. İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya’nın Finlandiya’yı işgaline ise değinmedi.

NATO tarafından “tehdit” olarak tanımlanan Çin de ittifaka tepkili. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lijen, bunun anlamsız olduğunu ifade etti.

NATO’nun Stratejik Konsept Belgesi’nin kendilerini lekelediğine dikkati çekti, dokümana karşı olduklarının altını çizdi.

Lijen, NATO’yu ülkelere tehdit olmakla da suçladı