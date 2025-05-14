Çin Ve Şili İşbirliğini Geliştirecek

ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ JİNPİNG İLE ŞİLİ DEVLET BAŞKANI BORİC GÖRÜŞTÜ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing’de gerçekleşen Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu 4. Bakanlar Toplantısı kapsamında Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi. Çarşamba günü yapılan görüşmede Xi, iki ülkenin Kuşak ve Yol işbirliği planını hayata geçirmesi, tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, endüstriyel yatırım, altyapı ve yeşil madenler alanında işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, astronomi, kutup bölgeleri, yapay zeka, biyotıp ve dijital ekonomi konularında yeni büyüme noktaları geliştirme çağrısı yaptı.

ÇİN’İN ŞİLİ İLE İŞBİRLİĞİ

Xi, daha fazla Çinli işletmenin Şili’de yatırım yapmasını teşvik ettiklerini ve yüksek kaliteli Şili ürünlerinin Çin pazarına girmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. İki ülkenin, çok taraflılık ve serbest ticaretin kararlı savunucuları olduğunu vurgulayan Xi, Küresel Güney’in ortak çıkarlarını korumak için çok taraflı işbirliğini geliştirme gerekliliğine dikkat çekti.

BORİC’İN AÇIKLAMALARI

Boric, Çin’in en önemli ticaret ortaklarından biri haline geldiğini ve ikili işbirliğinin hem Çin hem de Şili halklarına fayda sağladığını belirtti. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını ifade eden Boric, Çin ile ticaret, yatırım ve yapay zeka alanlarındaki işbirliğini genişletmeye ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını söyledi. Bunun yanı sıra, tüm ülkelerin serbest ticaret, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına bağlı kalmaları gerektiğini kaydetti. Boric, ticaretin yalnızca bir ülkenin özel çıkarlarına hizmet etmemesi gerektiğini ve ticaret savaşının sonunun gelmeyeceğini belirtti.