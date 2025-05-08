Çin Ve Suudi Arabistan İlişkileri Güçleniyor

ÇİN- SUUDİ ARABİSTAN İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Çin başkentinde gerçekleşen bir görüşmede, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile bir araya geldi. Ding, yaptığı açıklamada, “Çin-Suudi Arabistan kapsamlı stratejik ortaklığının hızla geliştiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin derinleştiğini” ifade etti. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, iki tarafın enerji ve kimya mühendisliği gibi geleneksel alanlarda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

ENERJİDE YENİ FIRSATLAR

Ding, Saudi Aramco’nun Çin’in reform ve dışa açılma sürecinde uzun süredir aktif bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğini arttırmanın önemini vurguladı. “Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin yanı sıra çok taraflı ticaret sisteminin istikrarını korumak üzere birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” diyen Ding, iki ülkenin ilişkilerine ve dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı umduğunu belirtti.

YATIRIM VE TİCARETİN GELECEĞİ

Rumayyan, Çin’in kalkınma beklentileri ile ilgili her zaman iyimser olduklarını ifade etti. Ayrıca, “Çin’le yatırım ve ticaret işbirliğini daha da genişletmeye ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sunmaya istekli” olduklarını söyledi. Bu açıklamalar, Çin ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik işbirliğinin geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.