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Çin ve Swire Pacific Liderleri Bir Araya Geldi

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

BEİJİNG, 25 Mart — Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Swire Pacific Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Merlin Swire ile bir araya geldi. Görüşme, pazartesi günü gerçekleşti. Han, bu toplantıda Çin’in ekonomik küreselleşme konusunda doğru bir yolda ilerlediğini ve dünya ticaret kuralları sistemini desteklediğini vurguladı. Ayrıca, reform ve dışa açılma konularındaki kararlılığı sayesinde küresel ekonomik kalkınmaya daha fazla istikrar ve kesinlik kazandıracağını aktardı.

SWIRE GRUBU’NUN ROLÜ

Han, Swire Grubu’nun uluslararası alanda bilinen bir çok uluslu şirket olduğunu dile getirerek, Çin anakarasında ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde kaydedilen önemli ilerlemeleri takdir etti. Bunun yaninda, şirketin Guangdong-Hong-Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ile Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın inşasına aktif biçimde katkıda bulunmasını ve Hong Kong’un uluslararası havacılık merkezi rolünü desteklemesini umut ettiklerini ifade etti.

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