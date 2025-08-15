Çin Ve Vietnam İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

ÇİN VE VIETNAM ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

KUNMİNG, 15 Ağustos — Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Çin’e gelen Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile bir araya geldi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki ülkenin birbirlerine yardım etme amacıyla birlikte hareket ettiğini belirtti ve “yoldaş ve kardeş ülkeler” olarak güçlü bir bağ kurduklarını ifade etti.

ORTAK GELECEK İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Wang, iki ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun sosyalist modernleşme yolunda ilerlediğini dile getirdi. Yüzyıldır görülmemiş değişimlerin meydana geldiği bir dönemde, ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunu inşa etmenin stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Wang, bu yönde Vietnam ile işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ FIRSATLAR

Wang, Çin ve Vietnam’ın yakın ekonomik ve ticari ilişkileri bulunduğunu belirtti. İki ülkenin, tek taraflılık ve korumacılığa karşı mücadele etmek amacıyla işbirliği yapması, serbest ticaret kurallarını benimsemesi ve uluslararası ticaret sistemini koruması gerektiğini ifade etti. Vietnam’ın bağımsız bir ekonomik sistem kurmasına destek verdiklerini belirten Wang, Çinli şirketleri Vietnam’da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini kaydetti. Ayrıca yapay zeka, dijital ekonomi ve ticari hava araçları gibi gelişen alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduklarını da belirtti.

TİCARET VE YATIRIMDA YENİ Hedefler

Wang, Vietnam’ın tarım ürünlerinin Çin pazarına girişini kolaylaştıracaklarını ve Çin’de Vietnamlı ticaret tanıtım ajanslarının kurulmasını destekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, Vietnam’ın Çinli şirketler için elverişli bir iş ortamı sağlamasına yönelik beklentilerini ifade etti. Bui Thanh Son ise yılın ikinci yarısında üst düzey temasları planlamak üzere Çin ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Daha somut sonuçlar elde etmek adına ticaret ve yatırımlar, demiryolu bağlantıları, kolluk güvenliği ve bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı. Son, Çin ile stratejik iletişimi sürdürmenin, dayanışma ve işbirliğini arttırmanın yanı sıra çok taraflı platformlarda birbirlerine destek vermenin ve bölgesel barış ile istikrarı ortaklaşa korumanın önemini vurguladı.