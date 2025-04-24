Çin, Viyana’ya İki Dev Panda Gönderdi

ÇİN’DEN AVUSTURYA’YA DEV PANDA GÖNDERİLDİ

Çin, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi’ne iki dev panda transfer etti. Sichuan eyaletinden gelen bu iki panda, erkek olan He Feng ve dişi olan Lan Yun, 10 yıl boyunca Avusturya’da kalacak ve bu süreç, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirecek.

PANDA KARAKTERLERİ FARKLI

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi, 2020 doğumlu olan He Feng ile Lan Yun’un farklı karakter özelliklerine sahip olduğunu bildirdi. He Feng’ın enerjik yapısının yanı sıra, Lan Yun’un daha sakin bir karaktere sahip olduğu ifade edildi. Pandaların karantina ve adaptasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından, resmi bir karşılama töreniyle halka tanıtılacağı duyuruldu.

Schoenbrunn Hayvanat Bahçesi Müdürü Stephan Hering-Hagenbeck, dev pandaların korunmasına yönelik çabalara destek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Hering-Hagenbeck, “Yeni çiftin, nesli tükenme tehlikesi altındaki pandaların elçisi olacağını görmekten mutluyuz” diyerek, büyük bir heyecanla bunu belirtti.