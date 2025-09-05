Haberler

Çin, Vucic İle Toplantı Gerçekleştirdi

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 5 Eylül tarihinde Beijing’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile buluştu. Bu toplantı, belirli kutlamaların gerçekleştirilmesi için önemli bir zemin oluşturdu.

VUCİC’İN ZİYARETİNİN NEDENİ

Cumhurbaşkanı Vucic, Çin’de bulunmasının sebebi, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak. Bu tür anma etkinlikleri, tarihsel olayların önemini vurgulayarak uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

ESO, Dünya Yarışması’nda Üçüncülük Elde Etti

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünyanın en iyi üç odasından biri olarak seçilerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarısını taçlandırdı.
Bolu’da Işıklı Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Bolu'da D-100 kara yolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

