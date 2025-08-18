Çin, Xichang’dan Yeni Uydu Fırlattı

ÇİN YENİ BİR TEST UYDUSU FIRLATTI

Çin, 18 Ağustos tarihinde, güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden yeni bir test uydusu fırlatıyor. Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle gerçekleştirilen fırlatma, Beijing saatiyle 16.55’te gerçekleşti. “Shiyan-28B 02” adı verilen uydu, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşiyor.

UZAY ORTAMININ KEŞFİ İÇİN KULLANILIYOR

Bu uydu, esas olarak uzay ortamının araştırılması ve ilgili teknoloji testleri için kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 589. uçuş görevini oluşturuyor.