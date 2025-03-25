Çin, Yabancı Yatırımcıları Memnuniyetle Karşılıyor

ÇİN’İN YABANCI YATIRIMLARA AÇIKLIĞI

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, 25 Mart’ta Citadel’in kurucusu Ken Griffin ile bir araya geldi. Görüşmede He, “Citadel de dahil olmak üzere daha fazla yabancı finans kuruluşunun yatırım yapmasını, iş kurmasını ve ülkedeki kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşılayacaklarını” ifade etti.

PİYASA REFORMLARI VE GELİŞİM HedefLERİ

He, Çin’in sermaye piyasası reformlarını derinleştirirken, yüksek standartlı finansal açılım politikalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu çabaların, “yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi” amaçladığını söyledi.

ABD-ÇİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE OLUMLU YAKLAŞIM

Griffin ise, Çin ekonomisi ve finans piyasasının gelişme beklentilerine dair iyimser bir görüş benimsedi. ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmayı ve Çin’deki ticari faaliyetlerini ile yatırımlarını artırmayı sürdüreceğini belirtti.