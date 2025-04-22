Çin, Yangon’a 8. Yardım Malzemesi Gönderdi

ÇİN’DEN MYANMAR’A YARDIM MALZEMELERİ GÖNDERİLDİ

Myanmar’ın Yangon Uluslararası Havalimanı, 22 Nisan 2025 tarihinde Çin hükümeti tarafından gönderilen 8. parti acil insani yardım malzemelerini aldı. Yardım malzemeleri arasında önemli tıbbi ürünler ve cerrahi malzemeler yer alıyor.

AÇIKLANAN MALZEMELER

Yardım malzemeleri arasında; 24.600 kemik plağı, 132.000 kemik vidası, 4.526 intramedüller çivi, 30 takım alet seti, 1 milyon şişe enjeksiyonluk sodyum penisilin, 400.000 şişe metronidazol tablet, 90.000 kutu sefradin kapsül, 300 kutu tıbbi dezenfektan tablet ve 2.000 varil tıbbi iyotlu pamuklu çubuk bulunuyor. Bu yardımlar, Myanmar’daki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine büyük katkı sağlayabiliyor.