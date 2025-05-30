Çin Yapay Zeka İşbirliği Gelişiyor

YAPAY ZEKÂ İŞBİRLİĞİ FORUMU TİANJİN’DE DÜZENLENDİ

30 Mayıs’da, 2025 Çin- Shanghai İşbirliği Örgütü Yapay Zeka İşbirliği Forumu, “Zeka Çin’de Birleşiyor, Bilgelik Shanghai İşbirliği Örgütü’ne Fayda Sağlıyor” temasıyla Çin’in Tianjin kentinde gerçekleştirildi. Forumda, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden gelen yapay zeka sektörü temsilcileri ve akademisyenler, yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, araştırma yolları, uygulama örneklerinin paylaşımı, geleceğe yönelik beklentiler, güvenlik riskleri ve düzenleyici yönetişim konularında kapsamlı tartışmalara katıldı.

YAPAY ZEKÂ UYGULAMA MERKEZİ KURULACAK

Forumda Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini bir yapay zeka uygulama merkezi kurmak üzere işbirliğine davet etti. Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi İnşaat Planı, yetenek geliştirme, gelişmiş endüstriyel işbirliği ve açık kaynak hizmetlerinin sağlanması gibi ileri seviye işbirliği hedeflerini içeriyor.

İŞBİRLİĞİ EKONOMİK KALKINMAYI HIZLANDIRACAK

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Huang Ru, forumda yapmış olduğu konuşmada, yapay zeka teknolojisi ve uygulamaları üzerine işbirliğinin hızlandırılmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü’nün ekonomik ve sosyal kalkınmasına canlılık katacağını belirtti. Ayrıca, bu işbirliğinin küresel kalkınmayı ileriye taşıyacağı ve dijital uçurumu kapatma konusunda köprü görevi göreceğini kaydetti.