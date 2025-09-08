Çin, Yapay Zeka Şirketi Sayısını Artırdı

YAPAY ZEKADA HIZLI BÜYÜME

Çin, 5 yıl önce yaklaşık 1.400 olan yapay zeka şirketi sayısını 5.000’in üzerine çıkardı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, güneybatıda bulunan Chongqing Belediyesi’nde devam eden Dünya Akıllı Endüstri Fuarı’nda önemli bilgiler paylaştı. Xin, 40.000’den fazla akıllı fabrikanın yanı sıra 11 ulusal yapay zeka inovasyon ve uygulama pilot bölgesi kurduklarını, bunun yanında ulusal akıllı bağlantılı araç testleri için 17 tanıtım bölgesi oluşturduklarını belirtti.

YATIRIM VE DÜZENLEMELER

Xin, ulusal yapay zeka sektörüne yönelik 60 milyar yuan (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) değerindeki yatırım fonunun başlatıldığını dile getirdi. Ayrıca yapay zeka etiğine dair düzenlemelerin de çıkarıldığını, Çin-BRICS yapay zeka geliştirme ve işbirliği merkezinin kurulduğunu aktardı. Temel yapay zeka teknolojisi alanında 240’tan fazla standardın belirlendiğini de vurguladı. 2021 Çin İnternet Gelişim Raporu’na göre, 2020 yılında ülkede yalnızca 1.454 yapay zeka şirketi bulunuyordu.

GELİŞİM PLANI VE İNOVASYON

Çin, yapay zeka sektörünün büyümesine büyük önem veriyor. Bu doğrultuda, 2017 yılında yeni nesil yapay zekaya ilişkin bir geliştirme planı yayımlandı. Ağustos ayında insan-makine işbirliği, sektörler arası entegrasyon ve ortak inovasyon konularını önceliklendiren “Yapay Zeka Artı” inisiyatifine yönelik bir genelge yayımlandı. Çin Bilim ve Teknoloji Derneği Başkanı Wan Gang, “Çin’in yapay zeka sektörü, öncülerin elde ettiği değerli deneyimlerden yararlanıp bol veri kaynağı, eksiksiz sektörel sistem, geniş uygulama senaryoları ve büyük pazar potansiyeli gibi avantajları tam olarak kullanarak sağlıklı bir gelişim kaydediyor” şeklinde konuştu.