Çin, Yaptırımları Kaldırdığını Açıkladı

ÇİN, YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Çin, 2021 yılında Avrupa Parlamentosu vekilleri ve İnsan Hakları Alt Komitesine uyguladığı yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de gerçekleştirilen basın toplantısında, Çin ve Avrupa Parlamentosu’nun karşılıklı kısıtlamaları kaldırma ve kesilen ilişkileri yeniden sürdürme konusunda bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü Lin, son yıllarda iki taraf arasındaki yasama organları ilişkilerinde iniş çıkışların yaşandığını belirtti ve “Her iki taraf da mevcut koşullarda diyaloğu ve işbirliğini geliştirmenin önemli olduğuna inanmaktadır.” dedi.

PARLAMENTO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Çin’in meclis üyelerine ve komitelerine uyguladığı tüm kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu. Parlamento üyelerinin Avrupa çıkarlarını Çinli muhataplarıyla yaptırım korkusu olmadan tartışabilmesinin önemine dikkat çeken Metsola, “Çin ile ilişkilerimiz karmaşık ve çok boyutlu olmayı sürdürüyor. İlişkilerin yürütülmesinde en iyi yaklaşım temas ve diyalog olmalıdır.” ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLARIN SEBEPLERİ VE GEÇMİŞİ

Mart 2021’de Çin, Avrupa Parlamentosu’ndan 5 vekil ile İnsan Hakları Alt Komitesinin de aralarında bulunduğu, Avrupa Birliği’nden (AB) 10 bireye ve 4 tüzel kişiliğe yönelik olarak yaptırımlar açıklamıştı. Yaptırımlar, bu kişi ve kuruluşlara Çin’e giriş yasağı getirilmesini kapsıyordu. Avrupa Parlamentosu da bu duruma karşılık olarak Çin ile tüm resmi ilişkilerini askıya almıştı.