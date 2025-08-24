Çin Yaşam Estetiği Sergisi Açıldı

GELENEKSEL VE MODERNİN BİR ARAYA GELİŞİ

İsviçre’nin Bern şehrindeki Çin Kültür Merkezi, “Anshan Cuijin – Çin Yaşam Estetiği Sergisi” adını taşıyan bir sergiye ev sahipliği yaptı. Cuma günü gerçekleştirilen bu etkinlik, geleneksel Çin kültürünü modern tasarımlarla harmanlayarak, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçileri bir araya getirdi.

ZİYARETÇİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Sergi, ziyaretçilerin geleneksel ile modern unsurları bir arada görmelerini sağlıyor. Böylece katılımcılar, Çin’in zengin kültürel geçmişine dair derinlemesine bir deneyim yaşamış oluyor. Bu etkinlik, herkesin ilgisini çeken unsurları barındırıyor ve Çin kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.