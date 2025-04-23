Çin, Yasukuni’ye Adak Göndermeyi Kınadı

Çin, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru’nun, 2. Dünya Savaşı sırasında savaş suçlarıyla yargılanan askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı’na adak göndermesini sert bir şekilde kınıyor. Çin’in Tokyo Büyükelçiliğinden gelen açıklamada, bu eylemin tarihsel adalete açık bir hakaret olduğu ve Japon hükümetinin tarihsel meselelere karşı tutumunun yanlış olduğu ifade ediliyor. Açıklamada Yasukuni Tapınağı’nın Japonya’nın saldırganlık savaşının mimarı ve militarizmin sembolü olduğu vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Tokyo Büyükelçiliği, Japon hükümetine resmi kanallarla itirazda bulunduğunu belirtiyor.

JAPONYA’NIN SAVAŞ GEÇMİŞİNE YÜZLEŞİLMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, Yasukuni Tapınağı’nda savaş dönemi suçlarında büyük sorumluluğu bulunan A-Sınıfı savaş suçlusu 14 kişinin mezarlarının bulunduğu hatırlatılarak, Japonya’nın geçmişteki militarizmi ile yüzleşmesi ve Asya’daki komşuları ile uluslararası toplumun güvenini somut eylemlerle kazanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca Japonya’da iktidar ve muhalefet partilerinden 70 milletvekili, geleneksel ilkbahar festivali kapsamında dua etmek ve adak sunmak amacıyla dünkü ziyaretlerinde Yasukuni Tapınağı’na gitmişti.

TAPINAK VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN ANISINI YAŞATIYOR

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 2. Dünya Savaşı’nda savaş suçlarıyla yargılanan bazı askerlerin mezarlarının yer aldığı Yasukuni Tapınağı’na törensel adak sunmuştu. 1869 yılında inşa edilen bu tapınak, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırsa da, tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında “kutsal” kabul etmesi nedeniyle hala tartışmalı bir konumda bulunuyor. Çin ve Güney Kore gibi ülkeler için “Japonya’nın geçmiş militarizminin sembolü” olarak algılanan tapınak, savaşta hayatını kaybedenlerin anıldığı bir yer olarak ziyaret edilmektedir. Japonya’da hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleri yıl içinde sık sık bu tapınağı ziyaret ederken, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013’te eski Başbakan Abe Şinzo’nun ziyareti gerçekleşmişti.