Çin Yayıncılığında Güçlü Büyüme 2024

ÇİN’İN GÖRSEL-İŞİTSEL ENDÜSTRİSİNDE BÜYÜME

Çin’in yayıncılık ve çevrim içi görsel-işitsel sektörü, mikro-dramaların patlama yapması ve dijital medya tüketimindeki düzenli artışla 2024 yılında güçlü bir büyüme kaydediyor. Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından yayımlanan resmi bir raporda, sektörün bir önceki yıla göre yüzde 5,27 artışla 1,29 trilyon yuan (178 milyar ABD doları) gelir elde ettiği bildiriliyor.

ÇEVRİMİÇİ İÇERİK GELİRİ ARTIYOR

Ödenen abonelikler ve program telif haklarını içeren çevrim içi içerik segmenti, bir önceki yıla göre yüzde 34,6 artış göstererek 183,1 milyar yuan gelir sağlamış durumda. Hızla büyüyen ve mobil izleme için uyarlanmış mikro-dramalar, sektörün inovasyonunu ve karını artıran ana faktör olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, kısa videolar ve canlı yayın platformlarından sağlanan gelirler de yüzde 5,43 artış göstererek 451,5 milyar yuana ulaşmış.

DİJİTAL PLATFORMLARIN ETKİSİ

Çin’in çevrim içi eğlence sektörü 2024 içerisinde büyümesini sürdürdü. Resmi verilere göre, yıl boyunca 219 büyük çevrim içi filme, 166 web dizisine, 659 animasyon yapımına ve 602 mikro-dramaya dağıtım lisansı verildi. Bununla birlikte, Çinli internet kullanıcılarının günde ortalama üç saatten fazla süreyi çevrim içi görsel-işitsel içerik izleyerek geçirdiği ifade ediliyor. Bu durum, dijital platformların günlük kültürel tüketim üzerindeki etkisinin giderek arttığını gösteriyor.