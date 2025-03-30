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Çin, Yeni İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı

ÇİN’DEN YENİ İLETİŞİM UYDUSU FIRLATMA

Çin, Hainan’daki Wenchang Uzay Fırlatma Sahası’ndan yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu uzaya gönderdi. Fırlatma işlemi pazar günü erken saatlerde gerçekleşti. Uydu, Uzun Yürüyüş-7A roketiyle Beijing saatiyle 12.05’te uzaya çıkarıldı ve belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Bu uydu, esas olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması amacıyla kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin toplamda 566. uçuş görevi oldu.

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