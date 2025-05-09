Çin, Yeni Papa’yı Kutladı

ÇİN’DEN YENİ PAPA ROBERT PREVOST’A TEBRİK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yeni seçilen papa Kardinal Robert Prevost’u kutladı. Lin, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yeni papanın liderliğinde Vatikan’ın Çin ile yapılandırılmış bir anlayışla diyalog kurmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, uluslararası konularda karşılıklı ilgi alanlarına dair derinlemesine iletişim sağlamasını, Çin-Vatikan ilişkilerinin sürekli olarak iyileştirilmesini ortaklaşa ilerletmesini ve dünya barışına, istikrarına, kalkınmasına, refahına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini dile getirdi.