Çin Yeni Ticaret Koridorunun Yükselişi

YENİ ULUSLARARASI KARA-DENİZ TİCARET KORİDORU’NUN GELİŞİMİ

Çin’in batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli bir lojistik ağı olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, yılın ilk iki ayında intermodal demiryolu-denizyolu hizmeti aracılığıyla 209.000 TEU (1 TEU, 20 feet’lik konteyneri ifade ediyor) taşımayı başardı. Çin Demiryolu Nanning Grubu, bu hacmin 2019 yılı toplamını çoktan geçtiğini ve geçen yıla göre yüzde 58,4’lük bir artış gösterdiğini duyurdu.

TALEBİN ARTAN SEBEBİ

Şubat ayında yük taşımacılığına yönelik talepler, özellikle Çin’in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nden gelen kereste ve taş malzemelerle, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinden yapılan çay ve rulo kağıt sevkiyatlarıyla önemli oranda yükseldi. Guangxi, ticaret koridorunun yıl içinde daha da gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 1 milyar yuan (yaklaşık 139,39 milyon ABD doları) tahsis etti.

KARGO HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Ticaret koridoru üzerinden intermodal demiryolu-denizyolu hizmeti ile taşınan yük kategorilerinin sayısı 1.234’e ulaştı. Operasyon merkezi Çin’in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi’nde olan bu ticaret koridoru, Guangxi ve Yunnan gibi güney eyaletlerinden geçerek demiryolu, denizyolu ve karayolu aracılığıyla global limanlarla bağlantı kuruyor. Kargo hizmeti şu an için yurt içinde 73 şehirdeki 158 noktayı kapsarken, 127 ülke ve bölgede 556 limana ulaşmayı başarıyor.