Haberler

Çin, Yeni Uyduları Uzaya Gönderdi

UYDU FIRLATMA BAŞARISI

Çin, uluslararası alanda önemli bir adım daha atarak yeni bir alçak yörünge uydu grubunu başarıyla uzaya göndermiş durumda. Bu fırlatma, ülkenin güneyindeki Hainan adasında bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan gerçekleştirildi.

FIRLATMA DETAYLARI

Salı günü gerçekleşen fırlatma, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi kullanılarak Beijing saatiyle 03:08’de yapıldı. Bu grup, internet uydu kümesini oluşturacak türünün onuncu örneğini oluşturuyor. Uydular, fırlatmanın ardından önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi. Beijing’den yapılan haberlere göre, bu gelişme Çin’in uzay alanındaki hedeflerini hızlandırıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.