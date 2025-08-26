Çin, Yeni Uyduları Uzaya Gönderdi

UYDU FIRLATMA BAŞARISI

Çin, uluslararası alanda önemli bir adım daha atarak yeni bir alçak yörünge uydu grubunu başarıyla uzaya göndermiş durumda. Bu fırlatma, ülkenin güneyindeki Hainan adasında bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan gerçekleştirildi.

FIRLATMA DETAYLARI

Salı günü gerçekleşen fırlatma, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi kullanılarak Beijing saatiyle 03:08’de yapıldı. Bu grup, internet uydu kümesini oluşturacak türünün onuncu örneğini oluşturuyor. Uydular, fırlatmanın ardından önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi. Beijing’den yapılan haberlere göre, bu gelişme Çin’in uzay alanındaki hedeflerini hızlandırıyor.