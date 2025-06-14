Çin, Zhangheng 1-02’yi Uzaya Fırlattı

ÇİN’İN YENİ GÖZLEMCİ UYDUSU UZAYDA

Çin, ‘Zhangheng 1-02’ adlı elektromanyetik gözlem uydusunu uzaya başarıyla fırlattı. Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin açıklamasına göre, bu uydu, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2D roketi ile uzaya gönderildi ve planlanan yörüngesine yerleşti.

UYDUNUN GELİŞİMİ VE FONKSİYONLARI

Zhangheng 1-02, Çin’in büyük ölçekli doğal afetlere karşı erken uyarı ve izleme kapasitesini güçlendirecek. Uydu, ismini yaklaşık bin 800 yıl önce dünyanın ilk sismografını geliştiren Çinli bilim insanı Zhang Heng’den alıyor. Altı yıl tasarım ömrüne sahip olacak bu uydu, küresel elektromanyetik alanları, elektromanyetik dalgaları, iyonosferi ve nötr atmosferi neredeyse gerçek zamanlı olarak izleyerek, jeolojik ve insan kaynaklı elektromanyetik anomalileri tespit edecek. Ayrıca, fırtına ve yıldırım aktivitelerini de takip edecek.