Çinan Bebek, Erzurum’a Helikopterle Sevk Edildi

SAĞLIK DURUMU VE SEVKİ

KARS Harakani Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen sadece bir günlük Çinan Çelik, kafa içi kanama nedeniyle 3’üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Erzurum Şehir Hastanesi’ne ambulans helikopter ile sevk ediliyor. Kars’ta yaşayan Banu ve Metin Çelik çiftinin ilk çocukları olan Çinan, 36 haftalık olarak normal bir doğumla hayata geldi. Doğum sonrası yapılan incelemelerde, kafa içi kanama ve kafa derisinde ödem görüldü.

AMBULANS HELİKOPTER SEVKİ

Hayati riski bulunan Çinan bebek, 3’üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Erzurum Şehir Hastanesi’ne ulaştırılmak amacıyla acil olarak sevk edildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Kars ve Erzurum İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezleri arasındaki iş birliği ile ambulans helikopter talep edildi. Kısa zamanda Kars Harakani Havalimanı’na iniş yapan helikopter, ambulansla getirilen bebeği alarak Erzurum’a yöneldi.

TEDAVİ SÜRECİ

Çinan bebek, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı ve burada 3’üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Bu süreç, hem yaşamsal önemi hem de acil durum gerekliliği açısından hassas bir durum oluşturuyor.